Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mann in Uniform mit Hakenkreuzbinde im Stadtgebiet unterwegs

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Montagmittag, gegen 13 Uhr eine Person, die in Uniform mit Hakenkreuzbinde im Stadtgebiet Weinheim unterwegs sei. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die Person rasch als ein 22-jähriger Mann aus Italien identifiziert werden, der kurz zuvor aufgrund dringender medizinischer Behandlungsbedürftigkeit in einer Klinik als vermisst gemeldet worden war. Eine intensive Fahndung im Stadtgebiet verlief zunächst ergebnislos. Gegen 18 Uhr meldete ein weiterer Zeuge eine Person gleicher Beschreibung, die im Waldgebiet unterhalb der Burgruine Windeck zwei Hakenkreuzfahnen aufgehängt hätte und nun mit einem Schwert herumhantieren würde. Durch eine Polizeistreife konnte der 22-Jährige schließlich in Wald ausfindig gemacht und widerstandslos festgenommen werden. Er trug eine schwarze Uniformjacke mit Hakenkreuzarmbinde und eine Schirmmütze. Zudem trug er ein Schwert und einen Schlagstock bei sich und hatte mehrere Fahnen aufgehängt. Der Mann wurde zunächst zum Polizeirevier Weinheim gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht, so er stationär zur Behandlung aufgenommen wurde.

Gegen ihn wird nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen Waffenbesitzes ermittelt. Die Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

