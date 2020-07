Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Polizeihauptkommissar Martin Seidel neuer Leiter des Polizeipostens Wieblingen

Heidelberg (ots)

Der 43-jährige Polizeihauptkommissar Martin Seidel ist neuer Leiter des Polizeipostens Heidelberg-Wieblingen. Der Polizeiposten ist organisatorisch beim Polizeirevier Heidelberg-Süd angegliedert. Der in Leimen wohnhafte neue Postenführer trat im November 2001 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz ein. Nach seiner Ausbildung und dem anschließenden Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz war Seidel von 2005 bis 2006 in einer Einsatzhundertschaft in Mainz eingesetzt, bevor er zur Polizeiinspektion Germersheim versetzt wurde. Im September 2008 wechselte er über den Rhein zum Polizeirevier Heidelberg-Süd. Ab 2010 war er bis zu seiner jetzigen Verwendung bei der Verkehrspolizei, zuletzt als Verkehrsgruppenleiter beim Verkehrskommissariat Heidelberg. Unterbrochen wurde diese Zeit, als er zwischen 2014 und 2016 eine Dienstgruppe beim Polizeirevier Heidelberg-Nord leitete.

