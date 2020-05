Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Rohbau

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe sind am Wochenende im Bettina-von-Arnim-Ring in einen Rohbau eingebrochen. Vermutlich fanden die Einbrecher einen Schlüssel zum Haus, der im Außenbereich der Baustelle deponiert war. Die Täter stahlen Badezimmer-Elemente zum Anschluss von Toiletten und Waschbecken (siehe Bild). Weil es aktuell zu längeren Lieferzeiten dieser Elemente komme, geht die geschädigte Firma davon aus, dass die Diebe die Elemente zur Montage in anderen Rohbauten stahlen. Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Personen oder Fahrzeuge im Bettina-von-Arnim-Ring aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

