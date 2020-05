Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem gehört der Rollstuhl?

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wie sich herausstellte stand der Rollstuhl offensichtlich schon länger auf dem Gehweg in der Münchhofstraße, seine Sitzfläche war nass und mit Laub bedeckt. Eine Zeugin entdeckte ihn am späten Sonntagmorgen und verständigte die Polizei. Die Frau machte sich Sorgen, dem Besitzer des Rollstuhls könnte etwas zugestoßen sein. Dieser war allerdings nicht ausfindig zu machen. Warum der Rollstuhl auf dem Gehweg stand, ist unklar. Der rechtmäßige Eigentümer und Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 an die Polizei Kaiserlautern zu wenden. |erf

