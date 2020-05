Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hausfassade und Auto mit Eiern beworfen

Kaiserslautern (ots)

In Erlenbach haben Unbekannte erneut ein Haus mit Eiern beworfen. Am Wingertsberg beobachtete ein Anwohner in der Nacht zum Samstag drei Verdächtige. Sie warfen kurz nach 1 Uhr mehrere Eier gegen eine Hauswand und auf ein parkendes Auto. Das Trio flüchtete, als sie von dem Anwohner entdeckt wurden. Die Unbekannten hatten schwarze Kapuzen übergezogen.

Seit Anfang Mai registriert die Polizei in Stadt und Landkreis sowie im Donnersbergkreis Sachbeschädigungen und Pkw-Aufbrüche, bei denen Vandalen Fahrzeuge und Hauswände mit Eiern verwüsten (wir berichteten mehrfach). Einen Tatzusammenhang schließt die Polizei nicht aus. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Samstag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

