Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos und Häuser mit Eiern verschmutzt (Korrektur)

Mehlingen - Hochspeyer - Kaiserslautern (ots)

Die in den Pressemitteilungen zu https://s.rlp.de/XHn2t und https://s.rlp.de/hfHNd geschilderten Taten ereigneten sich nicht wie berichtet in der Nacht zum Sonntag, sondern in der Nacht zum Samstag. Wir haben den Fehler in den Meldungen korrigiert und bitten ihn zu entschuldigen. |erf

