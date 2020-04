Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Weibern (ots)

Am Samstag, den 25.04.2020 gegen 19:20 Uhr, wurde die Polizei Adenau über eine Verkehrsunfallflucht in Kenntnis gesetzt, die sich kurz zuvor im Bereich der Allenstraße ereignete. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlung kam ein in Richtung Hausten fahrender Pkw BMW, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand eines Wohnanwesens. In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen. Aufgrund der Spurenlage an der Unfallstelle dürfte davon auszugehen sein, dass der flüchtige Pkw BMW ebenfalls einen Schaden, vermutlich im Fahrzeugfrontbereich, erlitten hat. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen hellfarbigen BMW aus dem Zulassungskreis MY (Mayen) gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zur vorgenannten Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02691/925-0 bei der Polizei in Adenau zu melden.

