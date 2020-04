Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeug

Schuld (ots)

In der Zeit von Freitag, 17.04.2020 bis Montag, 20.04.2020 kam es auf einer Baustelle an der Landesstraße 73, zwischen den Ortslagen Schuld und Insul, zu einer Sachbeschädigung an einem Baustellenfahrzeug. Mutmaßlich beim Versuch ein Baustellenfahrzeug zu versetzen, um sich die Durchfahrt durch die derzeit gesperrte Straße zu ermöglichen, wurde dieses beschädigt.

In diesem Bereich finden derzeit Sicherungsarbeiten an einem Hang durch eine Spezialfirma statt. Da es hierbei zu gefährlichen Situationen durch z.B. herabfallende Steine kommen kann, hat die Sperrung auch nach den üblichen Arbeitszeiten bestand und sollte dringend beachtet werden.

Zeugen, die Hinweise zur vorgenannten Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung zu setzen.

