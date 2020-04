Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polch (ots)

Am 19.04.2020 um 10:10 Uhr fiel in der August-Horch-Straße in Polch ein 32-jähriger Verkehrsteilnehmer aus der Verbandsgemeinde Maifeld einer Streife der Polizeiinspektion Mayen auf. Der Fahrzeugführer hatte von seinem Pkw die amtlichen Kennzeichen entfernt und sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte er sich zu entziehen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auch über Radwege. Nachdem das Fahrzeug gestoppt werden konnte, fiel zudem auf, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bezüglich der rasanten Fahrweise sucht die Polizei in Mayen nach Zeugen die gebeten werden sich bei dieser zu melden.

