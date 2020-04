Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsversuch in Autohaus Faid

Polizeiinspektion Cochem (ots)

Unbekannte Täter (vermutlich mindestens zwei Täter) versuchten am frühen Morgen des 17.04.20, 03.20 Uhr in eine Autofirma in Faid einzubrechen. Die Täter hatten bereits einen Zaun beschädigt und dürften bereits auf das Gelände gelangt sein. Sie flüchteten jedoch aufgrund Auslösung einer Alarmanlage. Einbruchswerkzeug blieb zurück. Wer hat im Bereich Faid, Vor den Birken verdächtige Personen/Fahrzeuge beobachtet.

