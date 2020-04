Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen

Remagen (ots)

Am 16.04.2020 ereignete sich gegen 15:52 Uhr auf der L 79 in Remagen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurden insgesamt drei Personen schwer verletzt. Ein Fahrzeugführer aus Bonn war mit seinem PKW auf der abschüssigen L 79 von Wachtberg kommend in Richtung Remagen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam der Unfallverursacher sodann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Transporter einer Firma aus Remagen. Alle Insassen der Unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Transport der Beifahrerin des PKW aus Bonn erfolgte durch den Rettungshubschrauber. Die L79 war während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von Remagen aus umgeleitet. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

