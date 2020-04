Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Erneuter Waldbrand im Bereich Kürrenberg-Nitztal

Mayen - Kürrenberg (ots)

Durch Spaziergänger wurde am 15.04.2020, gegen 16:50 Uhr, hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass er im Bereich des Waldgebietes zwischen Kürrenberg und Nitztal eine starke Rauchsäule erkennen kann. Durch den in der Nähe befindlichen Polizeihubschrauber konnte das betroffene Waldstück lokalisiert und Kräfte der umliegenden Feuerwehren zum Brandort delegiert werden. Der Waldbrand von einer Fläche von ca. 4000qm konnte durch die Feuerwehren mit Unterstützung des kurzfristig umgerüsteten Polizeihubschraubers unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten dauern jedoch noch an. Die Brandursache konnte vorerst nicht geklärt werden.

