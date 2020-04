Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Einfamilienhauses-Presseerstmeldung

Wershofen (ots)

Am 15.04.2020 wurde der Polizeiinspektion Adenau gegen 01:02 der Brand eines Einfamilienhauses in der Ortslage Wershofen gemeldet. Vor Ort brannte zunächst der Dachstuhl des Wohnhauses. Das Feuer breitete sich weiterhin auf das erste Obergeschoss aus, sodass die Löscharbeiten mehrere Stunden andauerten. Die Bewohner konnten sich glücklicherweise eigenständig und unverletzt in Sicherheit bringen. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere hunderttausend Euro. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Neben der Polizei befanden sich 6 Feuerwehren und 2 Rettungswagenbesatzungen vor Ort.

