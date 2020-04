Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Motorrad

Remagen (ots)

Am Ostersonntag, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus dem Rhein-Sieg-Kreis mit seiner gleichaltrigen Sozia die Landstraße 79 von Birresdorf kommend in Richtung Remagen. In einer Linkskurve kam er in Höhe der Abbiegung zur Kreisstraße 39 aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab, verlor anschließend die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte folglich. Hierbei wurde er selbst nur leicht verletzt, seine Sozia musste jedoch durch den Rettungsdienst mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Bonner Krankenhaus transportiert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf ca. 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642-93820



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell