Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Suche nach beschädigtem Pkw nach Verkehrsunfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 11.04.2020, Karsamstag, ereignete sich gegen 11:15 Uhr auf dem Parkplatz vor der in Bad Neuenahr-Ahrweiler befindlichen dm-Filiale ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Flucht. Ein dort geparkter schwarzer Pkw vom Typ "Familienvan" der Marke Volkswagen wurde durch ein anderes Fahrzeug bei einem Abbiegemanöver hinten rechts gestreift. Anschließend betrat der Unfallverursacher den benachbarten Knauber Freizeitmarkt, wo er sich einen Zettel zum Hinterlassen seiner Kontaktdaten besorgen wollte. Als er zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, war das von ihm touchierte Fahrzeug bereits weggefahren. Der an diesem Fahrzeug entstandene Schaden dürfte sich in einer Höhe von 40-73 cm befinden. Der Geschädigte oder etwaige Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02641-974-0 bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell