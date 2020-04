Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht nach Kollision zwischen Ochtendung und Plaidt

Mayen (ots)

Am 08.04.2020 kam es gegen ca. 07:20 Uhr auf der L117 zwischen Plaidt und Ochtendung zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen sich einer der Unfallbeteiligten unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Beide Unfallbeteiligte fuhren in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der flüchtige Fahrer überholte in Fahrtrichtung Plaidt einen vor ihm fahrenden LKW und geriet so auf die Gegenfahrspur. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs konnte nicht mehr ausweichen oder abbremsen, sodass es beim Wiedereinscheren des überholenden Fahrzeugs zu einer Außenspiegel-Kollision kam.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden. Insbesondere der Fahrer des überholten LKW wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion zu melden. Auch werden Zeugen gebeten, sich zu melden, die ein Fahrzeug mit entsprechendem Schaden am linken Außenspiegel feststellen.

