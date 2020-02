Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Glätteunfälle im Kreisgebiet

Überfrierende Nässe und Schneefall brachte am späten Abend (11.02.2020) Autofahrer ins Rutschen. Bei Glätteunfällen bei Seelbach, Wissenbach und Ehringshausen blieben glücklicherweise nur Blechschäden zurück - Verletzt wurde niemand.

Auf der B255 bei Herborn-Seelbach wurde die Glätte einem 21-jährigen Audifahrer zum Verhängnis. Sein A1 geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Schildermast. Der Audi des Mittenaarers hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.

Zu viel Gas auf schneeglatter Fahrbahn gab der 20-jährige Fahrer eines BMW im Birkenweg in Eschenburg-Wissenbach. Das Heck des 1-er brach aus, der Dietzhölztaler konnte seinen Wagen nicht mehr abfangen und prallte gegen einen Grundstückszaun sowie gegen eine Straßenlaterne. Die Schäden am BMW, am Zaun und an der Laterne summieren sich auf mindestens 5.000 Euro.

Kurios wurde es nach einem Unfall auf dem Verbindungsweg der B277 bei Ehringshausen-Katzenfurt in Richtung Autobahnraststätte der A45. Hier meldete sich ein Verkehrsteilnehmer, weil ein Hyundai i20 den Weg versperrte. Offensichtlich war der Fahrer des Kleinwagens ins Schlittern geraten, vom Weg abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Vom Fahrer war weit und breit nichts zu sehen. Als die Polizeistreife eintraf, barg der Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens den Unfallwagen. Der Unfallfahrer hatte diesen offensichtlich in der Zwischenzeit für seinen Hyundai dorthin beordert und war mit einem Taxi nach Hause gefahren, ohne die Polizei über seinen Unfall zu informieren. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Herborner Polizei ermittelt nun gegen einen 43-jährigen Gießener wegen Verkehrsunfallflucht.

