POL-LDK: Fahrkartenautomat in Haiger-Allendorf gesprengt - Unfälle mit Verletzten - In Sparkasse und Einfamilienhaus eingebrochen - An Schulen geschmiert - Golf und Benz beschädigt

Haiger-Allendorf: Fahrkartenautomat gesprengt -

Keinen Erfolg hatten Unbekannte mit dem Versuch durch eine Sprengung an das Bargeld eines Fahrkartenautomaten am Bahn-Haltepunkt Allendorf im Hörlenweg zu gelangen. Im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 08.15 Uhr heute Morgen (10.02.2020) leiteten sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein unbekanntes Gasgemisch in den Automaten ein und zündeten es. Sie schafften es nicht die Geldkassetten aufzusprengen. Angaben zur Sachschadenshöhe sind derzeit noch nicht möglich. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter an der Haltestelle im Hörlenweg beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang in den frühen Morgenstunden Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Zu flott auf feuchter Fahrbahn -

Mit leichten Verletzungen überstand ein 22-jähriger Unfallfahrer einen Crash auf der Landstraße zwischen Ober- und Niederscheld. Am Freitagabend (07.02.2020), gegen 21.20 Uhr verlor der Nissanfahrer am Ende einer Rechtskurve auf schlüpfriger Fahrbahn die Kontrolle über seinen Micra und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier beschädigte er ein Verkehrszeichen und landete im Straßengraben. Der Haigerer wird selbst einen Arzt aufsuchen - sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf mindestens 4.000 Euro.

Herborn-Merkenbach: Entgegenkommenden Golf übersehen -

Am Autobahnzubringer zur Anschlussstelle Herborn Süd übersah eine 70-jährige Caddyfahrerin beim Linksabbiegen in Richtung Autobahn einen Golf. Die aus dem Wetteraukreis stammende Frau wollte am Freitag (07.02.2020), gegen 12.00 Uhr in Richtung Gießen auffahren. Obwohl der entgegenkommende 32-jährige Golffahrer noch auswich und bremste, konnte er einen Zusammenstoß mit dem Caddy nicht mehr vermeiden. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte beide Unfallbeteiligten. Die Unfallfahrerin brauchte zunächst keine weitergehenden ärztlichen Untersuchungen, ihr aus Mengerskirchen stammende Unfallgegner kam mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Abklärung ins Dillenburger Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport beider beschädigter Fahrzeuge. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Ermittlungen der den Unfall aufnehmenden Polizisten ergaben, dass der Mengerskirchener derzeit offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Ordnungshüter ermittelt wegen des Verdachts des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Greifenstein-Ulm: Diebe in der Sparkasse -

Auf Beute aus der Sparkassenfiliale in der Erwin-Piscator-Straße hatten Einbrecher am Wochenende gehofft. Durch das Aufbrechen eines Fensters lösten die Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (09.02.2020), gegen 00.20 Uhr den Alarm aus. Noch bevor Streifen der Polizei dort eintrafen, nahmen die Täter Reißaus. Zurück blieb ein Aufbruchschaden von ca. 400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Sparkassenfiliale beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Schmierereien an Schulen -

Auf mindestens 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den unbekannte Schmierfinken an Wänden der Johannes-Gutenberg-Schule sowie der Pestalozzischule zurückließen. In der Unterrichtsfreien Zeit des zurückliegenden Wochenendes suchten die Unbekannten die Schulhöfe auf und brachten mit Sprühfarbe verschiedenste Buchstaben- und Zahlenkombinationen sowie Parolen auf Wände der Schulen und der Mensa auf. Hinweise zu den Schmierfinken erbitten die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar-Oberlemp: Heckscheibe eingeschlagen -

In der Nacht von Freitag (07.02.2020) auf Samstag (08.02.2020) beschädigten Unbekannte in der Birgelstraße einen schwarzen Golf. Der VW parkte zwischen 22.15 Uhr und 10.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 12. Die Täter schlugen die Heckscheibe und eine Seitenscheibe auf der Fahrerseite ein. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Durchs Fenster eingestiegen -

Ob die Einbrecher, die in der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus in der Österreicher Straße eingestiegen waren, auch Beute machten, kann momentan nicht gesagt werden. Sie hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft und auf der Suche nach Wertsachen Schränke und Kommoden durchwühlt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zwischen Dienstag (04.02.2020), gegen 17.00 Uhr und Freitag (07.02.2020), gegen 13.30 Uhr ein Fenster aufhebelten und einstiegen. Die Reparatur der Einbruchschäden wird rund 500 Euro kosten. Wer hat die Diebe beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang in der Österreicher Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: E-Klasse verkratzt -

Unbekannte Vandalen ließen an einem in der Nauborner Straße geparkten Benz einen Schaden von etwa 5.000 Euro zurück. Die schwarze E-Klasse stand in Höhe der Hausnummer 106. Die Täter trieben mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in den Lack beider Seiten, der Motorhaube sowie des Daches. Zeugen, die die Täter zwischen dem 09.02.2020 (Sonntag), gegen 20.30 Uhr und dem 10.02.2020 (Montag), gegen 08.10 Uhr in der Nauborner Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Hermannstein: Rechts vor links missachtet -

Zwei Leichtverletzte im Krankenhaus sowie zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes von Freitagnachmittag (07.02.2020). Die 27-jährige Fahrerin eines Rollers war gegen 14.30 Uhr, samt Sozius, auf der Großaltenstädter Straße unterwegs. An einer Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts einbiegenden Skodas und die Fahrzeuge prallten zusammen. Die Aßlarerin und ihr 39-jähriger Mitfahrer, der ebenfalls in Aßlar lebt, stürzten zu Boden. Beide wurden mit Rettungswagen mit leichten Verletzungen in eine Gießener und in die Wetzlarer Klinik eingeliefert. Der 41-jährige Wetzlarer im Skoda blieb unverletzt. Die Schäden an den Fahrzeugen können momentan noch nicht beziffert werden.

