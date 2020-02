Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Sturmböen über dem Lahn-Dill-Kreis - Bäume, Schilder und Bauzäune verweht

Dillenburg (ots)

Seit gestern Nachmittag (09.02.2020) machte sich das Sturmtief Sabine auch über dem Lahn-Dill-Kreis bemerkbar. Polizei, Straßenmeisterei und Feuerwehr rückten zu dutzenden Einsätzen aus. Verletzte wurden der Polizei bisher nicht bekannt.

Gegen 17.30 Uhr häuften sich die Mitteilungen von Bürgern und Verkehrsteilnehmern zu umgestürzten Bäumen, verwehten Straßenschildern oder beschädigten Baustellenbeschilderungen. Bei Driedorf beseitigte die Straßenmeisterei einen auf die B277 umgestürzten Baum, zudem musste eine Kreisstraße in der Westerwaldgemeinde gesperrt werden, da die Aufräumarbeiten für die Mitarbeiter der Straßenmeisterei zu gefährlich waren. An der Brückenbaustelle der A45 bei Haiger-Allendorf lösten sich Trapezbleche und drohten auf die Bundesstraße 277 zu stürzen. Mitarbeiter der Baufirma sicherten die Bleche. Im Baustellenbereich der A45 bei Herborn lösten sich Baustellenmarkierungen, die der Wind hin und her peitschte. Eine Streife der Autobahnpolizei kümmerte sich und beseitigte die gelösten Markierungen. Auf Landstraßen bei Greifenstein-Odersberg, bei Braunfels - in Höhe der "Florentine", zwischen Hohensolms und dem Erdaer Kreuz, auf der Strecke zwischen dem Leitzkreisel in Wetzlar und dem "Blankenfeld" sowie zwischen Hüttenberg-Weidenhausen und Wetzlar und weiteren Kreisstraßen stürzten Bäume auf die Fahrbahnen oder brachen Äste ab, die bis in die Fahrbahnen hineinragten. Dort wo für die Einsatzkräfte das Beseitigen der Hindernisse ungefährlich war, legten sie Hand an, dort wo es zu gefährlich war, mussten die Straßen gesperrt werden.

In den meisten Fällen konnten umgestürzte Straßenbeschilderungen, Baustellenabsicherungen, Bauzäune oder leichtere Äste von Polizei, Feuerwehr und der Straßenmeisterei mit geringem Aufwand von den Straßen geräumt werden.

