Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrzeugführerin überschlägt sich mit Pkw

Kerben, L 52 (ots)

Am 06.04.20, befuhr gegen 12:45 h, eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus Koblern-Gondorf, mit ihrem Pkw, Ford Focus, die L 52 von Kerben in Richtung Minkelfeld. Die Fahrerin überholte vor einer Linkskurve noch einen Transporter und verlor im Kurvenverlauf anschließend die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich beim Unfallhergang leicht und wurde durch das DRK an der Unfallstelle versorgt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

