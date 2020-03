Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rosengarten: Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Rosengarten (ots)

Vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit kam ein 41-jähriger Fahrer eines Muldenkippers am Mittwochnachmittag, kurz vor 15:30 Uhr von der Straße ab und verletzte sich hierbei schwer. Der Lkw-Fahrer fuhr die Landesstraße 1055 von der B19 kommend in Richtung Hirschfelden entlang und kam im Bereich einer Rechtskurve ins Schlingern. Anschließend kippte das Fahrzeug nach rechts und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer selbst wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der Lkw ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden, die Bergungsarbeiten laufen derzeit (Stand 16:45 Uhr). Die Straße bleibt bis zur Bergung des Lastwagens voll gesperrt. Die Feuerwehr Rosengarten ist momentan mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort, um die Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen. Der Sachschaden am Lkw wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

