Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schuppen und Fahrzeuge abgebrannt

Althütte (ots)

Althütte-Lutzenberg: Schuppen abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstag gegen 12:25 Uhr ein Schuppen neben einem Wohnhaus in der Straße Im Weiler in Brand geraten und vollständig abgebrannt. In dem Schuppen waren zwei Pkws abgestellt, sowie Holz und eine Maschine gelagert. Die Feuerwehren Althütte und Welzheim waren mit insgesamt 8 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Polizeiposten Weissach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Das DRK war mit 4 Fahrzeugen und einem Notarzt vorsorglich vor Ort, mussten aber glücklicherweise nicht eingreifen, da niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf mindestens circa 80.000 Euro beziffert.

