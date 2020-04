Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an mehreren PKW

Mendig, Frankenstraße (ots)

In der Nacht von 04. auf 05.04.2020, kam es zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Pkw, der Marke Honda. Die unbekannten Täter begingen gleich mehrere Beschädigungen an den beiden Fahrzeugen des gleichen Fahrzeugherstellers mit den Farben graumetallic und rot. Während der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich aufgrund der Spurenlage Hinweise, dass die Täter auch über eines der Fahrzeuge gelaufen waren und sich aufgrund der Tatausführung einige Zeit an den PKW aufgehalten haben mussten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten Spuren gesichert werden, die den Tätern zweifelfrei zuzuordnen sind, sie werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

