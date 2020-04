Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtsheim (VG Vordereifel) - Diebstahl von Holz

Nachtsheim (ots)

In der Zeit vom 21.03. bis 04.04.2020 wurde in Nachtsheim, Flurbezeichnung "Eichenholz" (Nähe Mimbach), aus einem Privatwald Buchen- und Eichenholz im Wert von ca. 500 Euro gestohlen. Es handelt sich um sog. Sturmholz. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

