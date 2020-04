Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Graffiti

Ettringen, Hochsimmer Grillhütte (ots)

In der Zeit vom 28.03.2020 bis 01.04.2020, kam es zur Sachbeschädigungen und Vandalismus an der Hochsimmer Grillhütte in Ettringen. Unbekannte Täter besprühten die Hütte mit Farbe und hinterließen jede Menge Abfall. Vermutlich fand an dieser abgelegenen Örtlichkeit eine sogenannte "Corona-Party" statt. Die Polizei Mayen weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass derartige Treffen zumindest mit hohen Geldbußen geahndet werden, sofern nicht Straftatbestände verwirklicht wurden. Diese Sachverhalte werden durch die Staatsanwaltschaft Koblenz im Einzelfall genau geprüft.

Zeugen, die im vorliegenden Fall sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

