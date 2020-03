Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an einem PKW - Zeugen gesucht

Polch (ots)

In der Nacht von Montag, den 30.03.2020, auf Dienstag, 31.03.2020, kam es in der Gartenstraße in Polch zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Der PKW wurde durch eine bislang unbekannte Person rundherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mayen entgegen.

