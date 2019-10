BPOLI DD: Ticketautomat aufgeflext - Zeugenaufruf

Bundespolizeiinspektion Dresden

In den Abendstunden des Mittwochs, dem 02.10.2019 versuchten unbekannte Täter den Fahrausweisautomaten am Bahnhof in Nünchritz bei Riesa aufzubrechen. In diesem Zusammenhang ist ein roter Renault Clio mit einem defekten rechten Rücklicht aufgefallen.

Den Tätern gelang es nicht, etwas zu entwenden. Die Bundespolizei bittet um Ihre Mithilfe und fragt:

Wem sind am Bahnhof Nünchritz oder in unmittelbarem Umfeld gegen 22:00 Uhr des 02.10.2019 verdächtige Personen oder der oben genannte Renault aufgefallen?

Wer kann Hinweise zu einem roten Renault Clio mit defektem Rücklicht geben?

Ihre Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 / 81 50 20 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

