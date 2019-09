Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Verlust des freien Reisens - Tschechischer Staatsbürger darf nicht nach Deutschland einreisen

Dresden/Pirna (ots)

Am Samstag, dem 21.09.2019 gegen 18.50 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Zug von Prag nach Dresden einen tschechischen Staatsangehörigen. Zuvor hatte sich der 33-jährige in der Zugtoilette eingesperrt und selbstverletzt. In seinem Besitz befand sich ein Rucksack aus dem ein Baseballschläger herausragte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Wegen diverser Straftaten u.a. schweren Raubes wurde dem tschechischen Staatsbürger die Freizügigkeit aberkannt und er darf bis September 2026 nicht nach Deutschland einreisen. Bei seiner Festnahme wehrte er sich und versuchte die Polizisten mit einem Kopfstoß zu treffen. In der Bahnhofwache angekommen war er äußerst verhaltensauffällig und versuchte sich fortgesetzt selbst zu verletzen, so dass ein Notarzt verständigt werden musste. Bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten noch ein Küchenmesser mit 13 cm Klingenlänge im Reisegepäck, laut eigener Aussage benötige er dieses um sich zu verteidigen. Ein gültiges Zugticket besaß der 33-jährige ebenfalls nicht. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Erschleichen von Leistungen und Sachbeschädigung ein. Im Rahmen eines Beschleunigten Verfahrens wird gegen den tschechischen Staatsbürger im Laufe dieser Woche die Verhandlung geführt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Dresden

Pressestelle

Telefon: 0351 / 81502 - 2020

E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell