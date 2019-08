Polizei Bonn

POL-BN: Raub auf Geschäft in Bonner City - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

Zwei maskierte Täter überfielen in den späteren Abendstunden des 10.08.2019 ein Geschäft auf der Oxfordstraße in der Bonner City: Nach den bisherigen Ermittlungen hielt sich ein Mitarbeiter des betroffenen Geschäftes gegen 21:45 Uhr in dem Verkaufsraum auf, als er nach seinen Angaben von zwei maskierten Unbekannten mit einer Pistole bedroht, angegriffen und beraubt wurde. Die Unbekannten - die sich möglicherweise nach Geschäftsschluss in den Räumlichkeiten des Shops versteckt hatten, schlugen den 39-jährigen Geschädigten nieder und raubten schließlich Bargeld in noch nicht abschließend bestimmten Umfang. Der Geschädigte, der nach seinen Angaben kurzeitig ohne Bewusstsein war, informierte schließlich gegen 22:30 Uhr Mitarbeiter eines nahegelegenen Hotels - er wurde nach erfolgter Erstbehandlung durch die alarmierten Rettungskräfte in eine Krankenhausambulanz eingeliefert. Die polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der beiden Räuber, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

1.Täter ca. 1,90m groß bullig/kräftige Statur maskiert mit einer Sturmmaske komplett dunkel gekleidet

2.Täter ca. 1,80m groß bullig/kräftige Statur maskiert mit einer Sturmmaske komplett dunkel gekleidet

Das zuständige Raubkommissariat (KK 32) hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen, die in dem Zeitraum zwischen 21:00 und 22:30 Uhr Beobachtungen mit einem möglichem Bezug zu dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

