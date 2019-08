Polizei Bonn

POL-BN: Versuchter Raub auf Supermarkt in Bonn-Lannesdorf - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Bonn (ots)

Am 09.08.2019, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der Ellesdorfer Straße in Bonn-Lannesdorf zu einem versuchten Raub auf einen Supermarkt: Nach dem aktuellen Kenntnisstand betrat ein noch unbekannter Täter den Verkaufsraum des Geschäftes und begab sich schließlich mit einer Getränkeflasche zum Kassenbereich. Hier forderte er unter Vorhalt einer Handfeuerwaffe von dem Kassierer die Herausgabe von Bargeld. Als der Geschädigte sich hierauf nicht einließ, flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung der Straße "Im Gries". Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Täters, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

ca.20 Jahre alt ca. 180 cm groß schlanke Statur südländischer Typus Ziegenbart trug kleinere, schwarze Nylontasche

führte Handfeuerwaffe / möglicherweise Schreckschusspistole mit

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

