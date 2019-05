Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Kabeldiebstahl auf Großbaustelle

Dissen (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Freitag auf die Großbaustelle an der Ecke Schützenstraße/Große Straße geschlichen und dort insgesamt etwa 130 Meter Starkstromkabel gestohlen. Ein etwa 60 Meter langes Kabel war mit Kunststoffbindern am Bauzaun zur Großen Straße hin befestigt gewesen, ein weiteres Kabel hatten die Täter unter einem Brunnenschaft hervorgeholt und etwa 30 Meter Kabel ist von den Dieben aus dem Erdreich ausgebuddelt worden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.500 Euro. Hinweise auf die Täter oder deren Transportfahrzeug nimmt die Polizei in Dissen unter der Telefonnummer 05421-921390 entgegen.

