POL-BN: Königswinter-Oberdollendorf: E-Bike vor Baumarkt entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

In den frühen Abendstunden des 08.08.2019 entwendete ein noch unbekannter Täter ein vor einem Baumarkt auf der Straße "Im Mühlenbruch" abgestelltes, hochwertiges E-Bike: Der Radfahrer hatte das Bike gegen 18:50 Uhr an einem Fahrradständer vor dem Baumarkt mit einem Kettenschloss angeschlossen und ging dann in den Markt. Als er gut fünf Minuten später wieder zurückkam, stellte er den Diebstahl des Rades fest - in einer am Rad angebrachten Tasche befand sich darüber hinaus auch ein Handy. Bei dem Rad handelt es sich um ein E-Bike "ALVENTURA", zu dem folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

auf dem Lenker eine Quietsche-Ente mit blauer Mütze silber mit roter/schwarzer Schrift Tasche mit Katzenaugen (darin ein Nokia Handy) Kratzer am Rahmen 2 Tachos (einer befestigt, der andere abnehmbar)

Die zuständige EG Bike hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

