Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Polch, Bachstraße (ots)

Am 31.03.2020,gegen 11:55 h, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen eine Hauswand und flüchtete von der Unfallstelle. Der Pkw kam zuvor aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte den Verputz und ein Regenfallrohr des Anwesens. Als der Hauseigentümer vor die Tür kam, fuhr der Unfallbeteiligte einfach weg und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 1500.- EUR. Die Polizei Mayen fahndet in diesem Zusammenhang nach einem silbergrauen Kleinwagen. Das Fahrzeug müsste im Bereich der Fahrzeugfront frische Unfallspuren aufweisen. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen melden

