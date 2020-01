Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann flüchtet mit Beute aus Gaststätte

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In einem Altstadt Lokal hat ein unbekannter Dieb am Dienstagabend, 28.01.2020, Geld und Wertgegenstände von einer Angestellten erbeutet.

Ein Dieb schlich sich gegen 20:25 Uhr, in eine Gaststätte an der Obernstraße, in den vom Publikum abgetrennten Mitarbeiterbereich. Dort bereitete sich eine 22-jährige Angestellte auf ihr Schichtende vor und hörte aus einem Nachbarraum Geräusche.

Als die Mitarbeiterin in dem angrenzenden Raum nachschauen wollte, kam ihr ein Mann entgegengestürmt. Im Fortlaufen rief er noch, dass er nichts mitgenommen habe. Allerdings verriet der erste Blick der 22-Jährigen, dass ihr Handy und ihr Kellner Portemonnaie fehlten.

Auch andere Gäste sahen den Mann aus dem Lokal laufen. Er verschwand im Bereich Obernstraße und Goldstraße.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war circa 175 bis 180 cm groß und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Die kurzen, blonden Haare wirkten fettig und er besaß keine Vorderzähne. Seine Augenbrauen waren buschig. Er trug eine Beanie Mütze, einen dunklen Parka - mit weiteren Jacken darunter - und eine dunkle Hose.

