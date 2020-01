Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher verletzt Seniorin

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In Jöllenbeck ist ein unbekannter Mann am Sonntag, 26.01.2020, in ein Haus eingebrochen und hat die anwesende Anwohnerin überrascht. Er verletzte sie und entkam am Wörheider Weg mit ihrer Handtasche.

An der Rückseite eines Wohnhauses am Wörheider Weg schlug ein Einbrecher gegen 11:45 Uhr eine Fensterscheibe ein und stieg in das Haus ein. Beim Betreten eines Raums schreckte er die ältere Anwohnerin auf. Als der Mann auf die Seniorin zuging, entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der er die Frau verletzte.

Bei der anschließenden Suche nach Wertgegenständen fand der Unbekannte die Handtasche der älteren Dame. Er verließ schließlich das Haus und entkam mit ihrer schwarzen, quadratischen Schultertasche. In der Tasche befanden sich ein Mobiltelefon und eine Geldbörse. Rettungssanitäter behandelten die Seniorin und fuhren sie in ein Bielefelder Krankenhaus.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war circa 35 Jahr alt, 175 bis 180 cm groß und hatte eine eher dickliche Figur. Er trug ein dunkles Sweatshirt und eine graue Jogginghose.

Die Ermittler der Kriminalpolizei bewerten die Tat als Raubdelikt und fragen, wer hat am Sonntagmittag etwas Auffälliges am Wörheider Weg - in Nähe der Einmündung der Jöllenbecker Straße - beobachtet?

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545

