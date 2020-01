Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen gesucht nach Schlägerei am Lenneteich

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht nach einem Zwischenfall am Wochenende nach Zeugen einer Auseinandersetzung am Lenneteich.

Am Montagvormittag beobachtete eine Autofahrerin an der Lennestraße einen Mann, der vor ihr vom Gehweg aus auf die Fahrbahn stürzte und dort regungslos liegen blieb. Sie stoppte und rief den Rettungsdienst.

Bei der Versorgung des 47-Jährigen stellten die Rettungskräfte erhebliche, ältere Verletzungen fest. Der Mann erklärte diese mit einer Schlägerei am Wochenende, wahrscheinlich am Samstagabend, am Lenneteich im Kreuzungsbereich Vogelberger Weg/Lennestraße. Der 47-Jährige hat schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 02351/9099-0.

