Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Wurstautomat beschädigt

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 04.00 Uhr, versuchte ein Dieb erfolglos einen Wurstautomaten in der Hauptstraße aufzubrechen. Schließlich schlug er ein faustgroßes Loch in die Scheibe des Automaten. Dabei muss er sich verletzt haben, denn die Beamten konnten Blut an der Scheibe sicherstellen. Entwendet wurde nichts.

