POL-UL: (GP) Göppingen - PKW gegen Hauswand

Ulm (ots)

Am Montag, gegen 00.55 Uhr, befuhr ein 59-jähriger PKW-Lenker die Schlater Straße in Holzheim. Dort kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 8 000 Euro. Das Haus soll abgerissen werden, so dass dort kein Schaden entstand.

