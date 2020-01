Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach

Süßen - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 11.50 Uhr, wurde der Polizei ein PKW gemeldet, der in Schlangenlinien auf der B 10 in Richtung Ulm fuhr. Der PKW war auf Höhe Ebersbach nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Dort wurde der PKW leicht beschädigt und der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Im Rahmen den Fahndungsmaßnahmen wurde der PKW in Süßen festgestellt und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Der Test ergab einen Wert um die 1,5 Promille. Während der Kontrolle verlor der Lenker das Bewusstsein und musste in einer Klinik aufgenommen werden.

+++++++++++++++++21146;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell