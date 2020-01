Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handydieb in Elektronikgeschäft

Menden (ots)

Wie jetzt mitgeteilt wurde, betrat ein Mann am 9. Januar, gegen 18.20 Uhr, ein Elektronikgeschäft Am Kösterskämpchen und ging zielstrebig auf die ausgestellten Handys zu. Er entfernte die Sicherung eines nachtgrünen iPhones 11 Pro Max und verließ das Geschäft. Täterbeschreibung: - männlich - ca. 35 Jahre alt - schlank - ca. 1,85m groß - dunkles, volles Haar - dunkler Bart - dunkle Jacke - Jeans Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Teleon 9099-0.

