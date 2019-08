Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Malberg - Verkehrsunfall mit Flucht

Malberg (ots)

Leichter Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße 281 zwischen Luckenbach und Malberg. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine 38-Jährige hatte mit ihrem Pkw die Landstraße 281 von Luckenbach kommend in Richtung Malberg befahren. In Höhe der Tannenbaumschonung schloss sie auf einen langsam fahrenden Traktor auf. Als die 38-Jährige nach links zu überholen ausscherte, befand sich schon links neben ihrem Fahrzeug ein 48-Jähriger Pkw-Fahrer, der bereits zum Überholen angesetzt hatte. Der 48-Jährige wich nach links aus und kollidierte mit einem Leitpfosten. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern entfernte sich der 48-Jährige von der Unfallstelle. Die 38-Jährige erstattete zudem Anzeige wegen Nötigung gegen den 48-Jährigen. Dieser sei schon vor dem Verkehrsunfall verkehrswidrig dicht aufgefahren. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

