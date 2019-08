Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Dieseldiebstahl

Mudersbach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einer Holz-Ernte-Maschine etwa 120 Liter Dieselkraftstoff. Der Rückezug war in Mudersbach, in der Verlängerung der Jägerstraße im Wald abgestellt. Die Tatzeit liegt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Täter ließen einen Schlauch zurück, mit dem der Diesel abgepumpt worden war. Hinweise oder ungewöhnliche Beobachtungen nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

