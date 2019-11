Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Dossenheim: Männliche Person tot aus dem Neckar geborgen - Identifizierung abgeschlossen - Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg/Dossenheim (ots)

Die am Mittwochnachmittag, 20.11.2019, aus dem Neckar am Wasserkraftwerk Schwabenheimer Hof geborgene männliche Leiche konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Bei der Person handelt es sich um den seit Montag, 04.11.2019 in Heidelberg vermissten 23-jährigen Hubertus K.

Eine durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg angeordnete Obduktion der Leiche ergab keine Anhaltspunkte auf Verschulden Dritter am Tod des jungen Mannes. Es ist von einem Ertrinkungstod auszugehen.

Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Pressevertreter werden gebeten, vorhanden Lichtbilder des ehemals Vermissten zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell