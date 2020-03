Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Hochwertiges Costumbike von Firmengelände gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 16.30 Uhr bis Freitag 11 Uhr, stahlen unbekannte Täter von einem Firmengelände an der Marsstraße ein hochwertiges und veredeltes schwarz metallikfarbenes Custombike HLM Dachsbach mit Warendorfer Kennzeichen. Das besondere an dem komplett umgebauten Motorrad ist, dass dieses vollständig verchromt und teilweise vergoldet ist. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

