Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Bottrop/Marl: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Donnerstag, gegen 1 Uhr, hebelten drei unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in die Räume eines Clubs auf dem Westring ein. Hier hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf und stahlen daraus das Geld. Als der eingesetzte Wachschutz auf die Täter aufmerksam wurde, flüchteten diese. Zu einem der Täter ist bekannt, dass er schlank war, einen grauen Kapuzenpullover und eine Kappe trug. Die beiden anderen Täter können nicht beschrieben werden.

Bottrop

Mittwoch, in der Zeit von 17.45 bis 18.45 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung in einem Mahrfamilienhaus auf der Gustav-Ohm-Straße ein. Die Täter suchten in mehreren Räumen nach Wertsachen. Was sie mitnahmen steht abschließend noch nicht fest.

Marl

Auf einem Garagenhof an der Kampstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 13 Uhr, neun Garagen auf. Ob die Täter etwas stahlen steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

