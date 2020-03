Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Wohnungsbrand

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurde der Brand einer Einliegerwohnung an der Siegfriedstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen die Küche und der Flur der Wohnung in Vollbrand. Durch das Feuer und bei den Löscharbeiten wurde niemand verletzt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

