Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Einbruch in Restaurant

Sögel (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zu Freitag in ein Restaurant an der Schlossallee eingedrungen. Durch ein Fenster gelangte er in das Gebäude und durchsuchte anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Als eine Mitarbeiterin gegen 05.00 Uhr das Restaurant betrat, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Bei dem Diebstahl erlangte der Unbekannte Besteck und Bargeld.

In gleicher Nacht kam es zudem zu einem versuchten Einbruch in den Geräteschuppen eines Pflegedienstes, ebenfalls an der Schlossallee. Der Versuch schlug fehl. Hier ging der Täter leer aus.

Die Höhe der entstandenen Gesamtschäden ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell