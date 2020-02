Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - 42-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sögel (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf dem Gewerbeweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 42-jähriger Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der 56-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr gegen 14.00 Uhr den Gewerbeweg und bog dabei nach rechts in die Industriestraße. Hierbei stieß er mit einem 42-jährigen Radfahrer zusammen, der auf der Industriestraße in Richtung Püttkesberge unterwegs war. Bei der Kollision zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Industriestraße bis ca. 17.10 Uhr gesperrt.

