POL-RE: Recklinghausen/Bottrop/Herten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen

Mutmaßlich beim Vorbeifahren fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, einen auf der Tannenstraße geparkten organefarbenen Renault Twingo an. Dabei entstand 3000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Auf der Richardstraße fuhr der Fahrer eines silberfarbenen Audi A3 am Mittwoch, gegen 17.40 Uhr, einen geparkten schwarzen VW Golf an. Dabei entstand 8000 Euro Sachschaden. Eine Zeugin sah den Audi noch wegfahren, ohne dass sich der Fahrer um den entstandenen Schaden kümmerte. Ein Seitenspiegel des Audi wurde am Unfallort aufgefunden und sichergstellt.

Bottrop

Mittwoch, gegen 11 Uhr, stellt ein 57-jähriger Duisburger seinen Firmenwagen in einer Hauseinfahrt auf der Schulze-Delitsch-Straße (Höhe Hausnummer 20) ab. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren worden war. Der Verursacher war geflüchte, trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 2000 Euro.

Herten

In der Zeit von Dienstag, 23 Uhr bis Mittwoch, 13.20 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Hohensteinstraße einen geparkten grauen Audi A4 an und flüchtete. Am Audi entstand 1000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

