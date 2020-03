Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Neues Versicherungskennzeichen wäre nötig gewesen

Lippstadt (ots)

Zum 1. März wechselte die Farbe für Versicherungskennzeichen unter anderem für Mofa von "grün" auf "schwarz". Dies wurde, am Dienstagnachmittag, einem 16-jährigen Mofa-Fahrer am Delbrücker Weg in Lipperode zum Verhängnis. Eine Polizeistreife hielt den Jugendlichen an und erklärte ihm, dass er keinen Versicherungsschutz mehr für sein Gefährt habe und hierdurch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorliegen würde. Den Beamten fiel aber auch auf, dass das Zweirad eigentlich gedrosselt sein müsste und somit die 25 km/h nicht überschreiten dürfte. Ein daraufhin durchgeführter Test auf dem Rollenprüfstand ergab, dass das Mofa über 40 km/h fahren konnte und für diese Geschwindigkeit eine andere Fahrerlaubnis notwendig gewesen wäre. Diese hatte der Jugendliche nicht. Aufgrund dessen fertigten die Beamten nun auch noch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (reh)

